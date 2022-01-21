Из-за ДТП на Московском шоссе некоторые автобусы изменили свой маршрут

ДТП на Московском шоссе стало причиной изменения движения транспорта в направлении к Колпино и Пушкину.

Часть автобусов на время вынуждено сменить свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отмечается, что в связи с ДТП на Московском шоссе некоторые рейсы автобусов № 179, 192, 196, 388 со стороны Санкт-Петербурга направлены в объезд по Софийской улице.

Пассажиров просят при посадке в автобусы уточнять у водителей, как именно идет транспорт. По данным «Яндекс пробки», движение на Московском шоссе местами затруднено. Особенно проблемно передвижение от Дунайского проспекта до КАД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с 22, с 25, с 29 и с 31 января вводятся ограничения на некоторых улицах. В большинстве случаев движение освободят до конца января. С 22 января на день перекроют движения транспорта по Киевской улице от дома 5 корпус 6 по Киевской улице до Заозёрной улицы.