Вновь выпавший снег и аварии подготовили почву для семибалльных пятничных пробок в Петербурге

В Северной столице пятница, — для многих горожан последний рабочий день перед двумя выходными. Осталось преодолеть последнее испытание, чтобы посвятить время долгожданному отдыху, — пробки. На 18:30 они составляют отметку в 7 баллов.

Незадолго до того, как рабочий день подавляющей части петербуржцев закончился, в городе снова прошел обильный снегопад, который в паре с авариями и ДТП создал еще больше проблем на и без того загруженных в «час пик» дорогах. По прогнозу «Яндекс.Пробки», в ближайшее время ожидается загруженность дорог от 4 до 6 баллов, но уже в 21 час ситуация стабилизируется, — пробки опустятся до 3-2 баллов.

На настоящее время город преимущественно подсвечен желтым и красным светом. Самые проблемные участки там, где больше всего аварий, например, из-за двух ДТП стоит Индустриальный проспект, затруднено движение на Гражданском проспекте, при повороте со Свердловской набережной. Трудно передвигаться на шоссе Революции, Ириновском проспекте, в Мурино.

На КАД в промежутках также наблюдается сложная дорожная ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 января ДТП на Московском шоссе стало причиной изменения движения транспорта в направлении к Колпино и Пушкину.