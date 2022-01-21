Некоторым пожилым россиянам готовят ежемесячную выплату в более чем 6 тысяч

Некоторым пожилым россиянам готовят ежемесячную выплату в более чем 6 тысяч. Фото: Pixabay

Некоторым пожилым россиянам готовят ежемесячную выплату в более чем 6 тысяч. Фото: Pixabay

Стало известно, что пожилым жителям России снова готовят дополнительные выплаты. О них уже не единожды заявлялось, а группы лиц, которые будут получать дополнительные пособия, разнятся.

Например, в этот раз готовится новая выплата, которая будет являться ежемесячным дополнением к пенсии граждан, достигших 80 лет. Соответствующий законопроект уже находится в Госдуме, заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов. Об этом сообщает PRIMPRESS.

По словам Миронова, фракция эсеров занималась разработкой документа, который подразумевает под собой ввод в Российской Федерации новой денежной доплаты для части пожилых граждан. Прибавка к основной пенсионной выплате планируется по достижению определенного возраста, отмечает лидер справедливороссов. Планку для такой выплаты планируется снизить на пять лет.

На сегодняшний день пенсионные выплаты увеличиваются для россиян после 80 лет. Для этой группы пожилых граждан, таким образом, фиксированная плата увеличивается сразу вдвое. Однако примечательно, что депутаты хотели бы, чтобы такую прибавку выплачивали с 75 лет, а не с 80.

«Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет. Мы считаем, что выплачивать повышенную пенсию с 75 лет будет более чем справедливо», — заявил Миронов.

Лидер справедливороссов подчеркнул, что этот законопроект рассмотрят на заседании Госдумы уже в ближайшие дни. В случае, если документ примут, то новая дополнительная выплата для граждан может заработать уже в очень скором времени.

В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии граждан России составлял 6 044 рублей, но, учитывая повышенную индексацию на 8,6 процента на конец прошлого года, сейчас размер фиксированной доплаты будет уже 6 564 рубля. Таким образом, размер денежной прибавки для пенсионеров, достигших определенного возраста, должен составить около 6 600 рублей к основной пенсии. Отмечается, что дополнительные выплаты должны приходить гражданам каждый месяц с месяца рождения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению пенсионеров в России, несмотря на повышенную индексацию, денежных средств все еще мало.