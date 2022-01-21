Россиянам, собиравшим жуков на Шри-Ланке, вынесли приговор

Суд на Шри-Ланке приговорил россиян к двум годам условного срока и штрафу в более чем 14 тысяч долларов США за сбор жуков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Коломбо, согласно приговору суда, россиянам назначен штраф в размере 2,8 миллиона местных рупий (около 14 тысяч долларов США на каждого, а также условный срок в два года с испытательным периодом до 5 лет.

Россияне должны выплатить полную сумму штрафа до 11 марта, только после этого они смогут вернуть паспорта и улететь на родину. В случае невыплаты суммы их ждет реальное заключение.

Российских туристов задержали в начале 2020 года за сбор мертвых жуков у местного национального парка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о мошенничестве с деньгами петербургского метро.