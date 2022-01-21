Тошнота и нарушение речи могут указывать на опухоль мозга

Симптомы могут отличаться в зависимости от того, где находится опухоль. Фото: pixabay

Симптомы могут отличаться в зависимости от того, где находится опухоль. Фото: pixabay

Врач-нейрохирург Али Бекяшев и руководитель научно-практической группой нейровизуализации Екатерина Кобякова рассказали о тревожных симптомах, которые могут указывать на опухоль головного мозга.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Бекяшева, рак может проявляться такими общемозговыми симптомами, как головная боль, головокружение, тошнота и рвота, а также очаговыми симптомами — нарушением речи, эпиприпадками, слабостью в руке или ноге.

Медик отметил, что при частых головных болях необходимо обратиться к неврологу, который в случае необходимости направит на МРТ или к специализированным врачам.

Кобякова, в свою очередь, подчеркнула, что симптомы могут отличаться в зависимости от того, где находится опухоль. Если она располагается в височной области, то на это будут указывать проблемы с речью, слухом и обонянием. Опухоль в мозжечке может проявляться нарушением координации движения и тошнотой.

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