Фургон на большой скорости влетел в столб на Торфяной дороге

Фургон на большой скорости влетел в столб на Торфяной дороге
ДТП на Торфяной дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга фургон на большой скорости врезался в столб.

Дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 22 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилист не справился с управлением. На кадрах видно, что после удара машина отскочила в сторону, наклонилась, но смогла удержаться на дороге. Транспортное средство перекрыло дорогу другим авто.

К счастью, в момент происшествия рядом не было других автомобилей и пешеходов. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Приморском районе Петербурга сегодня вечером произошла автомобильная авария, которая полностью перекрыла движение в одну сторону. Дорогу не поделили несколько автомобилей, в том числе большегруз.

дтп новости СПб торфяная дорога


 

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Фургон на большой скорости влетел в столб на Торфяной дороге
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