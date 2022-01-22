Мужчина ворвался в магазин на Восстания с макетом автомата

Мужчина ворвался в магазин на Восстания с макетом автомата
Мужчину с автоматом задержали. Фото: "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

Житель Петербурга зашел в магазин в центре города с макетом автомата. Полиция «шутку» не оценила.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 января, на улице Восстания. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина зашел с оружием в магазин. Необычного покупателя задержали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что горожанин взял с собой макет.

«Мужчина утверждал, что это была шутка. Был задержан сотрудниками Росгвардии, доставлен в 78 о/п», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с пистолетом обчистил карманы водителя маршрутки на проспекте Ветеранов. Около 7:40 неизвестный в салоне маршрутки, угрожая водителю пистолетом, похитил 3 тыс. рублей, после чего скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

новости СПб полиция росгвардия


 

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