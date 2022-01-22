Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП, есть пострадавший

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе.

Артист ехал на своем внедорожнике Yukon в пятницу, 21 января. Он влетел в Toyota Prius, после чего внедорожник наехал на крышу легковушки.

Как сообщает издание TMZ, столкновение было такой силы, что во внедорожнике весом более двух тонн сработали подушки безопасности.

Шварценеггер не пострадал. Женщине из другого автомобиля потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2021 года Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер. В результате 10 лет судебных разбирательств развод был осуществлен. Так долго процесс шел по причине «отсутствие мотивации» и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества.