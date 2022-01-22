Задержан рецидивист, вынесший из салона связи на Дыбенко 22 телефона и выручку

Задержан рецидивист, вынесший из салона связи на Дыбенко 22 телефона и выручку
Мужчина ворвался в салон сотовой связи на улице Дыбенко. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Сотрудники правопорядка задержали мужчину, который ограбил салон сотовой связи в Невском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел 12 января по адресу: улица Дыбенко, 24. Около 21:40 неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом и электрошокером менеджеру магазина, похитил 22 мобильных телефона, 16 тыс. рублей выручки, часы, после чего скрылся. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе розыска правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся. По подозрению в грабеже в полицию доставили 27-летнего жителя Ростовской области, в прошлом судимого за аналогичное преступление.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание ограбление


 

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