Среди белого дня хулиган обстрелял «Порше» на проспекте Просвещения

54-летний мужчина был задержан в тот же день на Кондратьевском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

21 января к оперативникам Калининского района Петербурга обратился гражданин, заявивший, что у дома № 86 корпуса 1 по проспекту Просвещения, днем, мужчина выстрелил из ружья в иномарку «Порше», принадлежащей лизинговой компании.

Подозреваемого задержали. Им оказался 54-летний мужчина. Что стало причиной «нападения» на иномарку — неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Хасанском рынке недовольный клиент автомобильного сервиса устроил стрельбу.