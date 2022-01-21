На Хасанском рынке недовольный клиент автосервиса устроил стрельбу

На Хасанском рынке недовольный клиент автосервиса устроил стрельбу
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Хасанском рынке на востоке Петербурга произошла стрельба. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По словам очевидцев, на рынке недовольный клиент начал стрелять по сотруднику автосервиса. Оказалось, что 77-летний клиента автосервиса не устроило качество ремонта своей машины. Завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый из травматического пистолета выстрелил в руку 59-летнему сотруднику мастерской, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Стрелявшего удалось задержать, его увезли в отдел полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего его отпустили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка. На месте происшествия нашли два пистолета.

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