В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 473 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 473 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Выздоровели с последующей выпиской из больниц за прошедшие 24 часа 347 человек. Зарегистрированы за сутки два летальных исхода. За все время пандемии в 47-м регионе выявили 107 775 инфицированных коронавирусом. Из них 99 121 пациент выздоровел, еще 3 109 человек умерли.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 18 месте. Петербург находится на втором — 8 451 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 16 094 человека. Третье место у Подмосковья — 6 400 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни у людей, у которых нет иммунитета к инфекции.