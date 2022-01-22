В Ленобласти после пьяной вечеринки женщина могла зарезать сожителя

В Ленобласти после пьяной вечеринки женщина могла зарезать сожителя
Женщине скоро предъявят обвинение. Фото: Baltphoto

Вскоре жительнице деревни Сяскелево Гатчинского района Ленинградской области будет предъявлено обвинение в убийстве.

Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по региону 22 января.

Следствие считает, что 21 января, вечером, 49-летняя женщина и ее сожитель выпивали. Затем между близкими людьми произошел конфликт, в результате которого гражданка ударила мужчину ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Сейчас дело продолжают расследовать, назначены экспертизы. Также изъято предполагаемое орудие убийства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти женщина заказала убийство супруга: киллера поймали спустя 11 лет.

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В Ленобласти после пьяной вечеринки женщина могла зарезать сожителя
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