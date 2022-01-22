Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк потеряла речь

Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк потеряла речь
Этот снимок Анастасии Заворотнюк был сделан в 2016 году. Фото: Instagram

О том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк больше не имеет возможности говорись сообщила ее дочь Анна в социальных сетях.

Онколог Юрий Покровский считает, что это плохой знак, сообщает портал Day.ru. По словам врача опухоль задевает определенные структуры головного мозга.

Покровский отметил, что некоторые структуры мозга связаны с речевыми функциями. Ухудшение состояние может свидетельствовать об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой.

Потеряв речь, больной может оставаться в живых, если у него сохранены другие функции.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу в 2019 году. Выписали женщину с диагнозом глиобластома. С тех самых пор женщина не выходила в свет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у актера Олега Басилашвили диагностирован коронавирус.

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