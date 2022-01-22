«Ходит туда-сюда»: Хлебниковой после выписки приходится ночевать у друзей и знакомых

«Ходит туда-сюда»: Хлебниковой после выписки приходится ночевать у друзей и знакомых
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Российская певица Марина Хлебникова в настоящий момент не может вернуться к себе домой. Ее квартира серьезно пострадала в пожаре.

Знаменитость лежала в больнице два месяца. У Хлебниковой были ожоги головы, лица и груди. В настоящий момент здоровью и жизни женщины ничего не угрожает, однако певица осталась без своего «угла».

Телеведущий Андрей Малахов решил устроить сбор средств для приведения квартиры Хлебниковой в порядок.

Подруга звезды Наталья Гулькина объяснила, что певица проживает у родственников и друзей. Благо, желающих помочь предостаточно.

Напомним, что пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марина Хлебникова считает, что пожар в ее квартире мог произойти из-за замыкания.

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