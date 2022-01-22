В 4-комнатной квартире в Выборгском выгорела кухня

Пожар случился в квартире по Северному проспекту. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар случился в квартире по Северному проспекту. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Выборгском районе Петербурга боролись 12 спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что жильцы дома №8 корпуса 1 по Северному проспекту вызвали пожарных в 16:46. В четырехкомнатной квартире загорелась кухня площадью 7 квадратных метров.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что кухня полностью выгорела.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось потушить через 15 минут, к 17:02.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Выборгском районе Петербурга в среду пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу.