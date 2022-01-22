Метро «Старая Деревня» открыли после пожара

В 18:10 станция метрополитена «Старая Деревня» открыта на вход и выход.

Ранее сообщалось, что на севере Петербурга в 16:50 была закрыта станция фиолетовой ветки «Старая Деревня». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы в субботу, 22 января.

Поезда следовали без остановки на. Причина тому — задымление. Оно произошло на втором этаже административного здания над кассовым залом. На месте была пожарная команда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.