Противники QR-кодов и антиваксеры закатили скандал в петербургском Эрмитаже

Противники QR-кодов и антиваксеры закатили скандал в петербургском Эрмитаже
Противники QR-кодов и антиваксеры закатили скандал в петербургском Эрмитаже. Фото: группа "Вконтакте"/"Государственный Эрмитаж"

В субботу, 22 января, в петербургском Эрмитаже собралась группа агрессивных людей, которые не давали музею нормально функционировать. Группа людей выступала против вакцинации в крайне непристойных выражениях.

Петербуржцы собрались во входной зоне музея и мешали другим посетителям своими выкриками и агитациями против QR-кодов и самой вакцинации. Об этом сообщили на сайте Эрмитажа во «Вконтакте».

Отмечается, что группа людей нецензурно выражалась, кричала и оскорбляла сотрудников музея. При этом бунтующие даже не пытались попасть в музей, а просто выбрали его для своей так называемой «акции». Все происходящее активно снималось на видео для дальнейшего распространения.

Сотрудники музея предприняли попытки разъяснить требования и необходимость соблюдения действующих норм, но результатов это принесло мало.

В Эрмитаже попросили посетителей соблюдать определённые правила, созданные для комфортного пребывания в музее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с пятницы на субботу, было проверено 20 заведений общественного питания. Оказалось, что они работали по ночам и без QR-кодов.

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