С 24 января российских пенсионеров ждут неприятные сюрпризы в течение, как минимум, полугода

Уже в скором времени Россия столкнется с еще большим повышением цен на продукты, что принесет гражданам самые разные неприятные финансовые сюрпризы в денежном плане. Не трудно предположить, что в больше степени такой расклад событий скажется на самых незащищенных слоях населения страны, а именно, — на пенсионерах.

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заметил, что неприятные сюрпризы, связанные с повышением цен, будут подстерегать россиян, как минимум, в течение полугода. Об этом он рассказал изданию PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что за 2021 год в России сложился вывод, что процесс инфляции раскрутился настолько сильно, что индекс дефлятора сильно перерос индекс роста потребительских цен. В связи с этим и в 2022 году ситуация видится не самым лучшим образом.

Так, Ордов сделала прогноз на ближайшее время. По его мнению, ситуация не будет способствовать улучшению. Первая половина 2022 года будет отмечена заметным ростом цен на товары в супермаркетах и обычных магазинах. Однако, если в прежние времена на процесс инфляции влияла по большей части пандемия коронавирусной инфекции с ее спадами и подъемами, то в сегодняшние дни инициировать рост цен будут сами производители.

«Вслед за ковидными волнами мы начнем отсчет инфляционных волн теперь уже по причине переноса цен производителей», — заметил Ордов.

Беспокойство вызывает не только ситуация в России, но и в Европе, подчеркнул специалист. В декабре 2021 года рост цен там установил рекорд за все последние 30 лет. Примечательно, что большая часть товаров все также импортируются в Россию из Старого Света. Поэтому напрашивается неприятный вывод, что к концу текущего года в нашей стране вряд ли осуществим прогноз Центробанка о понижении инфляции до 4-5 процентов, заявил Ордов.

По мнению специалиста, в случае «если старушка Европа» ничего не предпримет в связи с сложившейся ситуацией, 5 процентов инфляции в России не произойдет даже по завершении 2022 года.

Не так давно Банк России в очередной раз подтвердил свои ожидания по инфляции и заявил, что к концу текущего года она снизится до 4 процентов. Более того, регулятор уверен, что такой показатель задержится на ближайшие года. Осуществление этого заявление на настоящий момент, по крайне мере, может быть весьма сомнительным судя по оценкам экономистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фьючерсные цены на некоторые продовольственные товары все же стабильно снижаются как минимум с середины ноября 2021 года: заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря — начала января стали разворачиваться вниз и соевые бобы с кукурузой.