Озвучен возраст, когда мужчины и женщины могут получить страховую пенсию по старости в России

Озвучен возраст, когда мужчины и женщины могут получить страховую пенсию по старости в России. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Озвучен возраст, когда мужчины и женщины могут получить страховую пенсию по старости в России. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В текущем 2022 году страховую пенсию по старости могут получить определенные группы граждан России: учитывается пол и возраст, рассчитывающих на выплаты.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, когда граждане страны могут начать получать страховую пенсию. Выяснилось, что мужчины должны достичь 61,5 года, а женщины, — 56, 5 лет. Об этом специалист рассказала агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что после 2019 года начало происходить постепенное повышение пенсионного возраста. Так с 2019 по 2028 уже предусмотрен десятилетний переходный период.

Финогенова заключила, что начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года сдвиг пенсионного возраста укладывался в сторону увеличения с шагом от полугода до года. Уже в 2024 году, по словам эксперта, пенсионный возраст женщин составит 58 лет, а для мужчин 63 года. Следом, в 2026 году стоит ждать, что границу поднимут до 59 лет для женщин, и 64 лет для мужчин. И, наконец, в 2028 году пенсионным возрастом для мужчин будет считаться 65 лет, в то время как для женщин эта цифра остановится на 60.

При этом, страховой стаж, который требуется для назначения страховой выплаты, в 2022 году составляет 13 лет. Постепенно он также будет увеличиваться в соответствии с возрастом на год. Повышение прекратиться, когда значение достигнет 15 лет, отметила Финогенова.

В случае, если страховой стаж составит не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может быть назначена на два года раньше достижения указанного пенсионного возраста, но не раньше чем мужчине исполнится 60 лет, а женщине 55 лет.

Чтобы пенсию назначили, по словам специалиста, необходимо наличие обозначенного количество пенсионных коэффициентов. Например, в 2022 оно составляет не менее 23,4, но уже с 2025 года и позже будет достигать 30 баллов.

Конечно, есть некоторые некоторые исключения. В частности, для многодетных женщин, родивших четырех детей и воспитывавших их до 8 лет, положен досрочный выход на пенсию при достижении 56 лет. При рождении трех детей гражданка может выйти на пенсию в 57 лет. При наличии пяти детей возраст выхода на пенсию составляет 50 лет. Несмотря на это минимальный стаж должен быть таким, как обозначался.

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