Автоэксперт рассказал, что делать, если вы задели чужую машину на парковке

Автоэксперт рассказал, что делать, если вы задели чужую машину на парковке
Эксперт посоветовал ни в коем случае не уезжать при ДТП на автопарковке. Фото: pixabay.com

Координатор движения «Синие ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, что если вы задели чужую машину на парковке.

Если владельца поврежденного авто нет на месте, то необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД и рассказать им, что произошло. По словам эксперта, у инспектор ГИБДД есть возможность оперативно найти контакты пострадавшего водителя и связаться с ним, сообщает агентство «Прайм».

«Если владелец находится недалеко от своей машины, то далее последует стандартное оформление ДТП», — пояснил он.

Если водитель поврежденной машины не может приехать на место происшествия, инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении. Второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель не сможет их забрать и предоставить в страховую компанию.

Эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места аварии, так как это могут расценить как скрытие с места ДТП, что грозит лишением прав на год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Также в функции чат-бота входит помощь с обжалованием несправедливого штрафа за неправильную парковку или помощь с устранением неоплаченной квитанции за место для машины.

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Автоэксперт рассказал, что делать, если вы задели чужую машину на парковке
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