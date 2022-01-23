Спасатели потушили входную дверь в квартире на Будапештской

Утром 23 января во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 09:23 мск. На улице Будапештская, дом 86, корпус 1, в квартире происходило горение двери на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 09:42 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.