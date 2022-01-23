На трассе «Кола» в ДТП погибла женщина

На трассе «Кола» в ДТП погибла женщина
Женщина погибла. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого скончалась женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 21 января в 17:00 на 90 км автодороги «Кола». По предварительной информации, женщина 1963 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь в сторону Мурманска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Рено Магнум», с полуприцепом «Кроне», под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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