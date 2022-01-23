Мужчина приехал из Химок в петербургский ресторан и угрожал его сотрудникам пистолетом

Мужчина приехал из Химок в петербургский ресторан и угрожал его сотрудникам пистолетом
Мужчина пришел с оружием в ресторан. Фото: pixabay.com

Правоохранители задержали гражданина, который выражался грубой нецензурной бранью, а также угрожал сотрудникам ресторана предметом похожим на пистолет.

Конфликт случился в центре Петербурга 11 января. Однако задержать подозреваемого удалось только через 10 дней в городе Химки Московской области. Им оказался 43-летний мужчина.

У гражданина изъяли то самое оружие, которым он размахивал в петербургском ресторане. Это оказался травматический пистолет «Гроза-02» с 13 патронами.

Кроме того, по адресу проживания мужчина обнаружили боевой пистолет Макарова. Его также изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка выдала полиции почти 400 гр наркотика, пистолеты и патроны.

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