Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой

Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Каракас может расширить военное сотрудничество с Москвой. Фото: pixabay

По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова, есть вероятность, что Каракас расширит военное сотрудничество с Москвой.

Это может случиться, если США продолжат «давить», заявил Мелик-Багдасаров в эфире YouTube канала «Соловьев Live». По словам посла, «портовая инфраструктура здесь есть».

Посол России в Венесуэле утвердительно ответил на вопрос, мог бы Каракас в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую.

Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что он общался с венесуэльскими политиками и членами кабинета министров. Последние сообщили о своей однозначной — и без колебаний — поддержке.

«В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим», — отметил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии рассказали о «трещинах в политике» из-за «Северного потока — 2».

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