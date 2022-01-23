Сначала «Ниссан», а потом автобус: в Ленобласти пенсионера задавили насмерть

Сначала &#171;Ниссан&#187;, а потом автобус: в Ленобласти пенсионера задавили насмерть
ДТП стало роковым для пожилого мужчины. Фото: Pixabay

70-летний мужчина скончался на месте происшествия, недалеко от поселка имени Свердлова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 23 января, полиция начала проверку.

21 января к оперативникам обратилась 35-летняя женщина. Она заявила, что ночью на пятом километре автодороги «завод им.​ Свердлова – дер.​ Маслово», двигаясь на авто марки «Ниссан Тиида» сбила пешехода. Последний шел по полосе движения в попутном направлении. Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него вновь наехал транспорт, в этот раз — микроавтобус. Водитель автобуса скрылся с места аварии.

На следующий день в СНТ «Большие Пороги» был замечен автомобиль «Фольксваген Транспортер». Также задержали 73-летнего мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирка такси пострадала в ДТП с «ГАЗелью» на Московском проспекте.

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