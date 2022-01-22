Пассажирка такси пострадала в ДТП с ГАЗелью на Московском проспекте

На Московском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП с участим ГАЗели и автомобиля такси. Один человек пострадал.

Дорожный инцидент произошел в ночь на субботу, 22 января. ГАЗель была припаркована, а в кузове находились щиты для украшения города к 27 января. По словам свидетеля столкновения, таксист ехал с большой скоростью.

Как сообщил 78.ru, на заднем сидении в легковушки находилась девушка, которая в результате ДТП получила травму, ей понадобилась помощь медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Северной столицы фургон на большой скорости врезался в столб. После удара машина отскочила в сторону, наклонилась, но смогла удержаться на дороге. К счастью, в момент происшествия рядом не было других автомобилей и пешеходов. По словам очевидцев, никто не пострадал.