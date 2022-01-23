Экономист предсказал россиянам «забег по банкоматам» из-за обесценивания денег

Доктор экономических наук Валентин Катасонов предполагает, что жители России скоро массово начнут снимать все свои деньги со счетов.

Как пишет PRIMPRESS, из-за обесценивания денег россияне устроят «забег к банкоматам». Граждане бояться резких изменений, так как знают, что возможно всякое. Пример тому ситуация, сложившаяся в России в 90-х годах прошлого столетия.

Эксперт в области экономики считает, что люди могут ринуться к банкоматам за деньгами при определенных условиях.

Причиной тому может стать гиперинфляция в Российской Федерации. Ведь граждане еще в конце 2021 года замечали, как быстро выросли цены в продуктовых магазинах. Это произошло буквально за несколько дней.

Министерство финансов и Центральный банк заявляют гражданам РФ, что ситуация с ценами находится под контролем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грустную новость сообщили ведущие российские производители сладостей, указав на повышении закупочных цен продукции.