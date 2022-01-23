Водолазы из Москвы помогут в поисках женщины, утонувшей в купели в Ленобласти

Купаться в неподготовленных местах может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: pixabay.com

Купаться в неподготовленных местах может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: pixabay.com

Добровольцы из Москвы и Ивановской области направляются на реку Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, чтобы помочь найти тело утонувшей в проруби женщины.

Трагедия произошла в ночь на 19 января недалеко от деревни Выры. Россиянка утонула в необорудованной проруби на реке Оредеж. Ее тело так и не найдено.

Поиски тела спасатели вели на протяжении нескольких дней, официально они прекратились 20 января. Однако в понедельник, 24 января, добровольцы возобновят данные мероприятия. Заявление о выезде команды опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Водолазная группа «ДобротворецЪ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40-летняя женщина прыгнула в купель, и подводное течение унесло ее под лед. Родственник купальщицы бросился в воду, но найти ее не смог.