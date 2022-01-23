Водитель иномарки протаранил легковушку на Невском проспекте

Водитель иномарки протаранил легковушку на Невском проспекте
ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, проезд оказался заблокирован.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 24 января. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить белое такси и серая иномарка. Судя по всему, при столкновении никто не пострадал, однако поврежденные легковушки на время перекрыли проезд по Невскому проспекту.

Другие подробности не приводятся. Машины скорой помощи и сотрудников дорожной полиции на месте ДТП не зафиксировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик сбил дорожный столб и слетел в кювет в Тосненском районе Ленинградской области. Судя по кадрам, большегруз от сильного толчка свалился в кювет рядом с проезжей частью.

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