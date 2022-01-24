Площадь пожара на Лиговском достигла 300 «квадратов»

Пожар произошел на на Лиговском проспекте, 44. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожар произошел на на Лиговском проспекте, 44. Фото: https://vk.com/spb_today

Возгорание мансарды произошло в ночь на 24 января в жилом шестиэтажном здании в Санкт-Петербурге. Пожару присвоен повышенный ранг.

На Лиговском проспекте, 44, в жилом 6-этажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.

В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.