Площадь пожара на Лиговском достигла 300 «квадратов»

Возгорание мансарды произошло в ночь на 24 января в жилом шестиэтажном здании в Санкт-Петербурге. Пожару присвоен повышенный ранг.
На Лиговском проспекте, 44, в жилом 6-этажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.
В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 16 единиц техники и 73 человека личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.