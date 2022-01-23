На Энтузиастов пожар застиг врасплох жителей 9 этажа

На Энтузиастов пожар застиг врасплох жителей 9 этажа
На Энтузиастов пожар застиг врасплох жителей 9 этажа. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.

Около 02:46 в экстренные службы поступило сообщение, что очаг возгорания находится в квартире на 9 этаже по проспекту Энтузиастов, дом 49, корпус 4.

Спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 14 человек личного состава выдвинулись на место происшествия.

Оказалось, что на 9 этаже загорелся балкон. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра. В 03:15 пожар уже был локализован, но не еще пока не полностью устранен.

Про пострадавших сведения не поступали, но более подробная информация уточняется. Почему произошел пожар также на настоящий момент неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.

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