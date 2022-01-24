На Лиговском локализовали крупный пожар в жилом доме

На Лиговском локализовали крупный пожар в жилом доме
Пожар произошел на на Лиговском проспекте, 44. Фото: https://vk.com/spb_today

В ночь на 24 января в жилом шестиэтажном здании в Санкт-Петербурге произошло возгорание мансарды.

На Лиговском проспекте, 44, в жилом 6-этажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.

В 03:35 мск ранг пожара повышен до номера 2. В 06:22 мск пожар локализован, ранг пожара снижен до 1БИС, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.

лиговский проспект пожар происшествия


 

Новости партнеров
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лиговском локализовали крупный пожар в жилом доме
В России предложили новый подход к налогообложению для автомобилей
Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Утром Калининский район остался без уборки снега
Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных
В Пулково 24 января задержан один рейс
Площадь пожара на Лиговском достигла 300 «квадратов»
В Пулково задерживается один авиарейс утром в понедельник