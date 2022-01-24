Ранг пожара в центре Петербурга понизили до первого

Площадь пожара в жилом шестиэтажном здании по адресу Лиговский проспект, 44 в Центральном районе Петербурга оценили в 300 кв. м.

Ранг пожара понижен до № 1. В ночь на 24 января в жилом шестиэтажном здании в Санкт-Петербурге произошло возгорание мансарды. На Лиговском проспекте, 44, в жилом 6-этажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.

Информация о пострадавших уточняется.

В ликвидации пожара участвовали 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.