Марина Хлебникова впервые рассказала о состоянии своего лица

Пострадавшая в пожаре российская певица Марина Хлебникова, которая на днях выписалась из больницы, рассказала о состоянии своего лица после случившегося.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке!» – сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

Она также отметила, что вопрос с пострадавшей квартирой тоже решаем.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Е подключили к аппаратам ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.