При пожаре в жилом доме на Лиговском пострадал женщина

При пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге пострадала женщина.

Сообщение о возгорании поступило 24 января в 02:59 мск. В жилом 6-этажном здании с мансардой происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.

В 03:35 ранг пожара повышен до № 2. В 06:22 пожар локализован, ранг пожара понижен до 1БИС.

Во время тушения из здания были эвакуированы 72 человека. В результате пожара пострадал один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу. Женщина 1959 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом.

В ликвидации пожара участвовали 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.