Разговаривавший по телефону мужчина погиб под электричкой в Петербурге

В Курортном районе Петербурга электропоезд насмерть сбил 43-летнего мужчину. Транспортная полиция проводит проверку.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, смертельный инцидент произошел в субботу в 11:50 на переезде Тарховка. Электричка, ехавшая из Петербурга в Белоостров насмерть сбила мужчину.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что под колесами поезда погиб 43-летний мужчина из Свердловской области. Оказалось, что он переходил пути в неположенном месте и разговаривал по телефону, из-за чего не заметил приближающуюся электричку.

Машинист экстренно затормозил и сигналил, но столкновения избежать не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.