На улице Стахановцев 20 спасателей потушили квартирный пожар

На улице Стахановцев 20 спасателей потушили квартирный пожар
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 24 января в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:56 мск. На улице Стахановцев, 17, в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 17 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 11:22 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.

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