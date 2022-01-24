На улице Стахановцев 20 спасателей потушили квартирный пожар

Утром 24 января в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:56 мск. На улице Стахановцев, 17, в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 17 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 11:22 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.