ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю за 2021 году только в 4,7% годовых

ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю за 2021 году только в 4,7% годовых
ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю за 2021 г. в 4,7% годовых. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ВЭБ.РФ обеспечил по итогам 2021 года доходность по расширенному портфелю в 4,66% годовых, а доходность по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) — 4,94% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова.

Доход по расширенному портфелю составил 88,9 млрд рублей. Стоимость активов в расширенном портфеле теперь — 1,96 трлн рублей, по ГЦБ — 37,6 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство в 2022 году планирует принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Согласно законопроекту, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, будет трансформирована в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). В новую версию стимулирующих мер для граждан также включили налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%.

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