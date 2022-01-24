«АСИ Санкт-Петербург»: больше 50% горожан отрицательно оценили работу губернатора

Больше половины петербуржцев негативно оценили работу нынешнего губернатора города Александра Беглова из-за актуальных проблем с зимней уборкой и вывозом отходов с контейнерных площадок.

Такой вывод удалось сделать по результатам исследования, которое провело исследовательское агентство «АСИ Санкт-Петербург» в рамках проекта «Петербургский барометр». Было опрошено более тысячи респондентов методом телефонного интервью, благодаря чему удалось узнать, что с октября настроения жителей города против Беглова ухудшились.

По сравнению с осенними результатами исследования Негативно высказались о работе губернатора 50,6%, а за период в 6 месяцев свое отношение в худшую сторону изменили 38,7% человек, при этом 51,1% так и не изменили свое отношение к главе города за прошедшее время.

Специалисты отдельно задали респондентам вопросы о ситуации с вывозом отходов. По данным агентства, отрицательно высказались на этот счет 63,6% опрошенных горожан, что составляет 2/3 населения всего Петербурга. Больше всего не устраивает такая «уборка» мусора людей, которым от 35 до 54 лет. При этом отмечается, что 18,1% опрошенных возлагают ответственность за плачевную ситуацию с уборкой отходов конкретно на Беглова, еще 24,6% винит в происходящем Правительство города, 25,2% возлагают ответственность на управляющие компании, а еще 12% — на муниципалитеты.

Также была затронута еще более острая проблема, которая актуальная уже с декабря, — зимняя уборка. Ожидаемо, что этот вопрос заставил возмущаться большую часть горожан. Так, 78,4% человек негативно оценили ситуацию с уборкой снега и наледи в Петербурге. Больше всего петербуржцев винит в проблеме Правительство города, таких насчиталось 25,2%, и лично губернатора, таких жителей получилось 20,9%.

В своем исследовании агентство подняло тему песен Сергея Шнурова. Выяснилось, что половина опрошенных слышала или видела клип об актуальных городских проблемах от имени музыканта. Около 50% опрошенных положительно оценили песни. Доля ознакомившихся с упомянутым творчеством заметно выше в группе, опять таки, тех же самых 35-54-летних, которые негативно оценивают ситуацию с мусором и зимней уборкой в городе.

Генеральный директор исследовательской компании «Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург», кандидат социологических наук Мельник Илья считает, что климатические факторы, отсутствие экстренных мер по решению проблем, когда они только начинали формироваться, и общая психологическая усталость населения сложились и образовали «идеальный шторм», в который попало Правительство города. Теперь необходима масштабная и активная работа по устранению последствий и разъяснению, тогда, может быть, еще можно будет что-то исправить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга решили перейти на более экологичные способы уборки.