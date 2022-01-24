В понедельник вечером пробки в Петербурге составили 5 баллов

В понедельник вечером пробки в Петербурге составили 5 баллов
На дорогах Петербурга стали собрались пробки. Фото: Baltphoto

В Петербурге вечером на дорогах замечены пятибалльные пробки. В понедельник вечером, 24 января, магистрали Северной столицы частично «заблокированы».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 5-балльные трудности будут продолжаться до 20 часа. Затем заторы станут трехбалльными.

«Красные» участки замечены на Витебской набережной, на набережной Черной речки, на Каменноостровском проспекте, на Песочной набережной, на Вяземском проспекте, на улице Академика Павлова, на набережной реки Малой Невки, на Торжковской улице, на проспекте Непокоренных, на Шоссейной улице, на проспекте Косыгина, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Большой Конюшенной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни.

новости СПб пробки яндекс пробки


 

Новости партнеров
На петербургской помойке заметили гигантских
На петербургской помойке заметили гигантских "крыс" размером с человека
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник вечером пробки в Петербурге составили 5 баллов
В подвале на Дачном проспекте нашли труп мужчины с гематомами
В связи с разбушевавшимся коронавирусом власти Петербурга готовят ...
Банк России начал операцию по спасению рубля, приостановив покупку ...
В Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом
До конца января постановки в популярных петербургских театрах можно ...
В Крыму в результате падения из окна погибла восьмилетняя девочка
Отзывы пациентов о стоматологии World Dent