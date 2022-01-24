В понедельник вечером пробки в Петербурге составили 5 баллов

В Петербурге вечером на дорогах замечены пятибалльные пробки. В понедельник вечером, 24 января, магистрали Северной столицы частично «заблокированы».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 5-балльные трудности будут продолжаться до 20 часа. Затем заторы станут трехбалльными.

«Красные» участки замечены на Витебской набережной, на набережной Черной речки, на Каменноостровском проспекте, на Песочной набережной, на Вяземском проспекте, на улице Академика Павлова, на набережной реки Малой Невки, на Торжковской улице, на проспекте Непокоренных, на Шоссейной улице, на проспекте Косыгина, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Большой Конюшенной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни.