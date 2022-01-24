В Ленобласти внесены изменения в «антиковидное» постановление

В автобусах начнут перевозить лишь тех, кто носит защитные маски.

Изменения в «антиковидное» постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 24 января.

Теперь все массовые мероприятия будут ограничены по численности, собираться более, чем по 50 человек запрещено. Также была сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань на 50 процентов, у которых есть «ковид-паспорта».

Изменения коснутся и «желтой» зоны. Там также на 50% уменьшили заполняемость для ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

Нововведения затронут и пассажиров общественного транспорта. Так, воспользоваться автобусами смогут лишь те, кто не забывает носить маски.

«Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% работников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями», -говорится в сообщении.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в объеме 720 комплектов доз.