В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник М»

В Ленобласть поступила первая партия вакцины &#171;Спутник М&#187;
Вакцина для подростков. Фото: https://lenobl.ru/

В Ленобласть поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в объеме 720 комплектов доз.

«На склад «Ленфарм» поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М». Пока партия небольшая — всего 720 комплектов»- сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего региону необходимо порядка 35 тыс. комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от ковида у подростков с 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года.

"Спутник М" вакцина вакцина для подростков


 

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