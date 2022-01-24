Ремонт машины закончился для петербургского пенсионера покушением на убийство

59-летнего мужчину госпитализировали со слепым проникающим огнестрельным ранением грудной клетки, огнестрельным ранением правого предплечья и травматическим пневмотораксом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 января в полицию обратился 77-летний пенсионер. Он заявил, что оставил свою машину в сервисе, где у пострадавшего произошел конфликт с генеральным директором.

Заявитель мог обстрелять работника сервиса. В тот же день подозреваемый был задержан «по горячим следам». Пострадавший находится в Мариинской больнице в тяжёлом состоянии.

Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе женщина призналась в убийстве своего сожителя. Инцидент произошел в деревне Сяськелево.