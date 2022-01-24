В Петербурге отец заявил в полицию о развращении его 12-летней дочери

Мужчина мог общаться с ребенком в одном из мессенджеров. Фото: pixabay

Мужчина мог общаться с ребенком в одном из мессенджеров. Фото: pixabay

Неизвестный мужчина в социальных сетях вёл беседы интимного характера с подростком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 января, днем, в полицию обратился 45-летний мужчина. Он заявил, что в период с мая по июнь 2020 года некий мужчина общался с его дочерью 2009 года рождения на интимные темы.

По словам обеспокоенного отца, гражданин совершал развратные действия в отношении ребенка: отправлял свои пошлые фотографии, а также просил выслать девочку нечто подобное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти двое учеников 5-ого и 4-ого классов школы могли сексуально домогаться второклассника. К оперативникам обратилась мать пострадавшего ребенка.