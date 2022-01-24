Ученые рассказали о новом свойстве воды, которое поможет при охлаждении устройств

Фото: Pixabay
Ученые рассказали о новом свойстве воды, которое поможет при охлаждении устройств. Фото: Pixabay

Ученые из Америки изучили знаменитый эффект Лейденфроста, который был открыт более двухсот лет назад. В результате они обнаружили новое явление, которое может скрывать вода.

Соответствующее исследование появилось в журнале Physical Review Fluids.

Сам Эффект Лейденфроста предполагает поведение капель воды на нагретой до 150 градусов по Цельсию полосе из алюминия. Отмечается, что капли попадают на полосу, жидкость не кипит, а как бы парит из-за подушки пара, которая образуется под поверхностью воды из-за резкого вскипания.

Американские физики решили повторить опыт. В результате эффект сохранился, но заработал только при температуре более 550 градусов по Цельсию.

Такой процесс расходует очень много энергии источника тепла. Ученые считают, что описанный эффект может быть использован для охлаждения механизмов или устройств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частое употребление зеленого чая может продлить жизнь человека, считают ученые.

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