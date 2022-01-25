В России хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья

В России могут разрешить использовать пенсионные накопления на приобретение жилья. Фото: pixabay

В России могут разрешить использовать пенсионные накопления на приобретение жилья. Фото: pixabay

Кабинет министров рассмотрит вопрос о возможности траты пенсионных накоплений на приобретение жилья.

Как сообщает газета «Известия», вполне возможно, что жителям России разрешат тратить свои пенсионные накопления до прекращения трудовой деятельности на недвижимость, земельные участки и на строительство дома.

Инициатором этой инициативы стала федеральная риелторская компания «Этажи». Предложение уже выслали в адрес главы российского кабмина Михаила Мишустина. Рассмотрит документ Министерство финансов и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Представители предпринимательства считают, что обязательно нужно разработать федерального оператора по использованию средств пенсионных накоплений на приобретение жилья. Денежные средства планируют выдавать, как по ипотеке до 20 лет или же до наступления пенсии. Вернуть свои деньги нужно будет по низкой ставке в 4-5% годовых.

Кроме того, предлагают, разрешить супругам и близким родственникам использовать пенсионные накопления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость ипотеки в России достигла рекорда с 2015 года.