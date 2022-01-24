В Пулково ночью во вторник задержали один самолет до Навои

В Пулково ночью во вторник задержали один самолет до Навои
Пулково. Фото: Baltphoto

Ночью 25 января один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Навои. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани города на Неве.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Навои в 04:25, но вылет перенесли почти на два часа. По факту самолет поднимется в небо в 06:10.

Остальные рейсы должны вылететь согласно расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин. Один из пассажиров после взлета ушел в туалетную комнату, где провел подозрительно много времени. Борт проводники открыли дверь и обнаружили бездыханного мужчину. Медработники, присутствующие на борту, проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления. Самолет был вынужден сесть в ближайшем аэропорту в Каире.

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