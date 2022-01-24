В Пулково ночью во вторник задержали один самолет до Навои

Ночью 25 января один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Навои. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани города на Неве.
Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Навои в 04:25, но вылет перенесли почти на два часа. По факту самолет поднимется в небо в 06:10.
Остальные рейсы должны вылететь согласно расписанию. Причина задержки не указывается.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин. Один из пассажиров после взлета ушел в туалетную комнату, где провел подозрительно много времени. Борт проводники открыли дверь и обнаружили бездыханного мужчину. Медработники, присутствующие на борту, проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления. Самолет был вынужден сесть в ближайшем аэропорту в Каире.