Мошенники, обманувшие более 20 пенсионеров в Петербурге, пойдут под суд

Подозреваемые в мошенничестве предстанут перед судом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемые в мошенничестве предстанут перед судом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция завершила расследование серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Перед судом предстанут трое подозреваемых, четвертая уже скончалась.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, мошенники обманывали пожилых жителей Петербурга с марта по июнь 2020 года. Они звонили им под видом родственников и просили срочно помочь с деньгами. После этого к пенсионерам приходил курьер и забирал средства.

Всего от действий мошенников пострадал 21 житель Приморского района в возрасте от 80 до 97 лет. Они похитили у жертв в общей сложности более 2,5 миллиона рублей.

Злоумышленников поймали в июне 2020 года. Были задержаны двое мужчина 1988 и 1976 годов рождения, а также супружеская пара: муж 1979 года рождения и жена 1988 года рождения.

За время расследования подозреваемая скончалась от хронического заболевания. Один из подозреваемых пошел на досудебное соглашение и в декабре 2020 года получил 2 года 10 месяцев лишения свободы.

Остальные предстанут перед судом в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вооруженного мужчину, укравшего 22 телефона на Дыбенко, поймали.