Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей

Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Политик выдвинул предложение повысить пенсии пожилым россиянам до 31 тысячи рублей.

Член партии «Справедливая Россия За Родину» Николай Стариков заявил, что индексация пенсий в 8,6% является недостаточной, — выплаты необходимо увеличить до 31 тысячи рублей. Об этом сообщает eer.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

Для примера и сравнения Стариков взял Латвию, где пенсия граждан составляет 358 евро, а за коммунальные услуги пенсионеры платят 253 евро. Тех денег, которые остаются, не хватает на достойную жизнь пожилых граждан. Стариков видит аналогичную ситуацию в России.

Отмечается, что уже в феврале пенсии россиян будут проиндексированы на 8,6%, но это вряд ли поможет улучшить материальное положение пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ждать индексации выше 8,6% не нужно. Вероятнее всего, если бы ее захотели увеличить, то это имело бы негативные последствия.