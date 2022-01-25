Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей

Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей
Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Политик выдвинул предложение повысить пенсии пожилым россиянам до 31 тысячи рублей.

Член партии «Справедливая Россия За Родину» Николай Стариков заявил, что индексация пенсий в 8,6% является недостаточной, — выплаты необходимо увеличить до 31 тысячи рублей. Об этом сообщает eer.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

Для примера и сравнения Стариков взял Латвию, где пенсия граждан составляет 358 евро, а за коммунальные услуги пенсионеры платят 253 евро. Тех денег, которые остаются, не хватает на достойную жизнь пожилых граждан. Стариков видит аналогичную ситуацию в России.

Отмечается, что уже в феврале пенсии россиян будут проиндексированы на 8,6%, но это вряд ли поможет улучшить материальное положение пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ждать индексации выше 8,6% не нужно. Вероятнее всего, если бы ее захотели увеличить, то это имело бы негативные последствия.

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